Abwasser bei Remagen Hier entsteht Deutschlands modernste Kläranlage

Die Flutkatastrophe im Ahrtal hat auch einen Neuaufbau der Kläranlage in Sinzig erforderlich gemacht, da die bisherige Anlage in der Flutnacht weitgehend zerstört worden war. Gemeinsam mit der Stadt Remagen kam man in Sinzig überein, auf Remagener Gebiet bis zum Jahr 2030 überschwemmungssicher eine neue Kläranlage zu errichten. Dies mit einem gewaltigem Kostenvolumen: Rund 195 Millionen Euro sind nach bisherigem Stand veranschlagt. Nach Fertigstellung wird man dann im Ahrtal über Deutschlands wohl modernstes Klärwerk verfügen.