Schlagkräftigere Polizeiarbeit Remagen hat nun eine Kriminalpolizei

Das Projekt nennt sich „KriBe 5.0 – Kriminalitätsbekämpfung der Zukunft“. In Remagen wird es nun umgesetzt. Die Stadt am Rhein wird in Zukunft auch Heimat einer Kriminalpolizei-Dienststelle sein. Die Neuorganisation innerhalb der Verbrechensbekämpfung ist mit einer vom Landesinnenministerium angestoßenen weitreichenden Reform verbunden. Auf Anfrage des General-Anzeigers teilte der stellvertretende Leiter des Koblenzer Polizeipräsidiums, Oliver Jutz, mit: „Im Kern des Projektes steht die Feststellung, dass sich die Gesellschaft und in der Folge auch die Kriminalität unter dem Einfluss insbesondere der Megatrends der Digitalisierung und Internationalisierung derart dynamisch verändern, dass Anpassungen im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung notwendig sind, um deren hohe Schlagkraft nicht nur zu erhalten, sondern diese zukunftsfähig fortzuentwickeln.“ Erste Tatortarbeiten werden fortan von der Kripo Remagen erledigt. Werden Spurensuche und kriminaltechnische Untersuchungen komplexer, rücken die Kollegen der Kripo Mayen an. Dort gibt es eine Außenstelle der Fachabteilung „Kriminaltechnik“.