Rathaus-Erweiterung in Remagen : Petition soll Rauswurf von Geschäftsleuten verhindern

Remagen In Remagen sollen Geschäftsleute für die Erweiterung des Rathauses weichen. Eine Petition will das verhindern. Hunderte haben sie bereits unterschrieben.

Die FDP in Remagen will nicht lockerlassen: Eindringlich fordert sie Bürgermeister Björn Ingendahl (parteilos) auf, die gegen drei Geschäftsleute ausgesprochenen Kündigungen zurückzunehmen. Wie berichtet, hatte die Stadt an der Bachstraße, gleich neben dem Rathaus, eine Immobilie gekauft, die sie selbst als Verwaltungsgebäude nutzen will. Dort seit vielen Jahren beheimateten Geschäftsleuten, einer Ergotherapeutin, einer Friseurin sowie einem Sonnenstudiobetreiber, wurde wegen des Eigenbedarfs seitens der Stadt gekündigt. Die Gewerbetreibenden zeigten sich überrascht – und wissen nun nicht, wohin. Mit einer Petition auf der Internetseite openpetition.de, die bereits von ungefähr 800 Menschen (Stand Montag, 17.10 Uhr) unterzeichnet worden ist, wollen sie das Stadtoberhaupt zum Einlenken bewegen.