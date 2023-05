Zu wenig Kita-Plätze Das Kripper Pfarrheim wird zum Kindergarten

75 Kindergartenplätze fehlen aktuell im südlichsten Remagener Stadtteil. Perspektivisch ist der Bau einer neuen Kindertagesstätte am Freizeitbad Remagen geplant, die dann den Bedarf an Kindergartenplätzen auch im nahe gelegenen Kripp mit abdecken soll. „Um jedoch zeitnah fehlende Kindergartenplätze auszugleichen, möchte die Verwaltung das katholische Pfarrheim in Kripp mieten und dort eine temporäre Kindertagesstätte einrichten“, erklärte Remagens Bürgermeister Björn Ingendahl (parteilos) dem Haupt- und Finanzausschuss. Bereits während eines Wasserschadens in der Kindertagesstätte „Pusteblume-Löwenzahn“ im vergangenen Jahr habe das Pfarrheim als Ausweich-Kindertagesstätte gedient.