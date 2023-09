Unfall in Remagen Radfahrer schlägt mit Kopf durch Heckscheibe

Bei Remagen ist am Dienstag ein Rennradfahrer gegen ein haltendes Auto gefahren und mit dem Kopf durch die Heckscheibe geschlagen. Der Radfahrer soll gegen 16.55 Uhr auf der Landstraße 79 in Richtung der B9 unterwegs gewesen sein, teilte die Polizei mit. In Höhe der Birresdorfer Straße 17 soll er dann ein Auto übersehen haben, das aufgrund der Verkehrssituation anhielt.