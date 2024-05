Beschluss in Remagen Stadtrat bewilligt Millionen für Freibad-Sanierung

Seit den 70er Jahren gibt es in Remagen das Freibad, das insbesondere wegen seiner großen Wasserflächen und einer vorhandenen langen Rutschbahn in den Sommermonaten zu den gut besuchten Bädern in der Region zählt. Es gibt ein 50 Meter-Becken mit sechs Bahnen, ein Springerbecken mit einer Sprunganlage, ein Nichtschwimmerbecken mit Rutsche und ein Planschbecken. In den vergangenen Jahren war es allerdings vermehrt zu Schäden und Reparaturanfälligkeiten gekommen. So hatte es Rohrbrüche oder auch Defekte an Schiebern gegeben. Ingendahl: „Daher ist eine umfangreiche Sanierung der Becken und in der Folge auch der Anlagentechnik erforderlich. Gleiches betrifft die vorhandenen sanitären Räumlichkeiten, die Umkleiden und den gesamten Eingangsbereich.“ In ersten Planungen ist an den Einbau von Edelstahlbecken gedacht. Ob es – nicht zuletzt aus energetischen Gründen - zu einer Veränderung der Wasserfläche und der Wassertiefen kommt, bleibt abzuwarten.