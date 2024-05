Rathaus-Sanierung in Remagen Verwaltungsgebäude wird bis Jahresende barrierefrei

Die Geschichte Remagens reicht bis in die Zeit der Römer, die in dem am Rhein zwischen Koblenz und Köln gelegenen Ort ein Kastell errichteten. Dies als Stützpunkt am Südzipfel des Niedergermanischen Limes. Der Stadt brachte dieser Umstand die Aufnahme in die Liste der Unesco-Weltkulturerbstätten ein. Das Rathaus der 17.500 Einwohner-Stadt ist zwar sehr viel jünger, wurde 1835 als Schul- und Stadthaus erbaut. Trotzdem stellt das markante Gebäude im Herzen der Stadt einen wichtigen Baustein und Blickfang im touristischen Angebot der Stadt dar. Noch verdecken Planen und Gerüst die Fassade. Vermutlich zum Jahresende wird das umfangreiche Sanierungs- und Neugestaltungswerk an einer der spannendsten Baustellen der Region vollendet sein. Historie und Moderne, das wird schon jetzt deutlich, gehen eine interessante Symbiose ein. Im Gebäude-Inneren summt es wie in einem Bienenstock. Unzählige Handwerker sind zugange.