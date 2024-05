Ziele bis 2050 gesetzt Remagener Rat reagiert mit großem Maßnahmenpaket auf Klimawandel

Doch die Zielsetzung ist grundsätzlich klar: Bis 2050 will man in Remagen zahlreiche Pakete schnüren, mit denen man Hitze, Dürre, Starkregen, Unwettern und Hochwassern begegnen will. Die Stadt will bis 2050 „klimawandelangepasst“ sein, gerne heißt es auch, die Stadt will bis dahin „klimaresilient“ sein. Es gelte, das gesellschaftliche Leben an die unausweichlichen Folgen des Klimawandels anzupassen und Risiken abzumildern. Dabei werden spezielle lokale und regionale Anpassungsmaßnahmen entwickelt, die mit Hilfe des Maßnahmenkatalogs umgesetzt werden.