Eltern Kunstpreis-Gewinner mit Autismus empört „Wenig Bereitschaft, Felix trotz seiner Handicaps zu integrieren“

Felix Chatenay steht in seinem Zimmer und durchsucht einen Stapel von Papieren. Worin er da wühlt, sind von ihm angefertigte Zeichnungen. Viele zeigen Gesichter in unterschiedlichster Darstellung. An der Decke und den Wänden sind Farbspritzer zu sehen. Es ist ein Raum gefüllt mit kreativen Chaos.