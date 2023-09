Ferienkurs am RheinAhrCampus Remagen Schülerinnen untersuchen Klimadaten mit selbst programmiertem Fahrroboter

Das Ada-Lovelace-Projekt ist das rheinland-pfälzische Kompetenzzentrum für Frauen in MINT. Unter dem Motto "Was ich will, das kann ich!" empowert das Projekt Mädchen und junge Frauen für MINT-Berufe, bricht traditionelle Rollenbilder auf und macht Schülerinnen stark für eine selbstbestimmte und reflektierte Studien- und Berufswahl. Das Projekt wird durch die Ministerien in Rheinland-Pfalz, das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration und das Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit sowie den Europäischen Sozialfonds Plus gefördert.