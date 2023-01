Rathaus-Erweiterung in Remagen : Stadt reicht Kündigungsklage gegen Betreiber von Sonnenstudio ein

Jamal Daiz will mit seinem Sonnenstudio nicht aus den Räumen in der Remagener Innenstadt ausziehen. Foto: ahr-foto

Remagen Die Stadtverwaltung Remagen braucht mehr Platz. Geschäftsleute sollen dafür weichen. Gegen einen von ihnen reichte die Stadt nun Räumungsklage ein.

Sonnenstudio-Inhaber Jamal Daiz will in den Geschäftsräumen bleiben und verweist darauf, keine Alternativen zu haben. Der 57-Jährige will es auf eine Räumungsklage ankommen lassen. „Ich suche seit mehr als einem Jahr erfolglos danach. Warum sollte ich jetzt plötzlich mit der Suche erfolgreich sein?“, fragt der gebürtige Marokkaner, der seit mehr als 30 Jahren in Deutschland lebt und seit 17 Jahren das Sonnenstudio „Marakkech“ in der Remagener Innenstadt betreibt. Es könne doch nicht sein, dass langjährig etablierte Gewerbetreibende ihre Existenzen verlieren, damit die Stadt Remagen weitere Bürogebäude eröffnet, meint Daiz. „Deshalb fordern wir die sofortige Rücknahme der Eigenbedarfskündigung, sodass wir unsere Geschäfte weiterhin betreiben können“, so der Einzelhändler.