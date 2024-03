Veranstaltung in Remagen Der Stoffmarkt soll ein Paradies für Selbermacher sein

Ab 11 Uhr bis etwa 17 Uhr bieten die Händler ihre Auswahl an Mode-, Deko-, Gardinen-, Möbel- und anderen Spezialstoffen an. Nicht nur Nadel- und Fadenspezialisten kommen dann auf ihre Kosten, denn auch jenseits der Filigranarbeit mit Garn oder Wolle wird einiges geboten. Beispielsweise zur Innenraumgestaltung, mit Polstern, Kissen, Decken oder Teppichen. „Ein umfangreiches Kurzwarenangebot wie Applikationen, Borten, Nadeln und Garne sowie eine große Auswahl an Schnittmustern runden das Einkaufsangebot ab und verwandeln die Innenstadt in ein buntes Paradies für Selbermacher und Nähbegeisterte“, verspricht Remagens Wirtschaftsförderer Marc Bors. Der Stoffmarkt ist für den Remagener Einzelhandel der Startschuss in die neue Saison. Er lädt beim ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres zum Bummeln, Schauen, Einkaufen und Genießen ein.