Vorfall in Remagen Unbekannte wollen mit Auto in Juwelier einbrechen

Remagen · In Remagen haben in der Nacht auf Montag mehrere, noch unbekannte Täter versucht in einen Juwelier einzubrechen. Dafür sollen sie ein Auto verwendet haben. Die Polizei ermittelt.

01.05.2023, 13:00 Uhr

Unbekannte sollen versucht haben in den Juwelier in Remagen einzubrechen. (Symbolbild) Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert





In Remagen sind in der Nacht auf Montag gegen 3.50 Uhr mehrere, noch unbekannte Personen, mit einem Auto gegen die Front eines Juweliers gefahren. Dabei beschädigten sie ein Fenster sowie das Gitterrolltor des Geschäfts, teilte die Polizei Remagen mit. Die noch unbekannten Täter sollen versucht haben, in das Geschäft einzubrechen, um Schmuck zu stehlen. Allerdings gelangten die Täter nicht in den Laden, weswegen sie unverrichteter Dinge vom Tatort flohen. Die Polizei Remagen hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Remagen unter der Telefonnummer 02642/9382 111 zu melden.

(ga)