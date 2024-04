Remagen und Sinzig Schulterschluss bei der kommunalen Wärmeplanung

Um die in Deutschland gesteckten Klimaziele zu erreichen, bedarf es vielfältiger Maßnahmen. Nicht nur in der Industrie und in den Privathaushalten. Vielmehr sind auch die Kommunen als Gebietskörperschaften in der Pflicht. Die Städte Remagen und Sinzig wollen hierbei – wie auf inzwischen bereits mehreren Gebieten – an einem gemeinsamen Strang ziehen und dort, wo möglich, Synergien erzielen. Beispielsweise in der kommunalen Wärmeplanung.