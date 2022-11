Rauswurf von Geschäftsleuten in Remagen : Verein kritisiert kritisiert Stadt für Entziehen von „Existenzgrundlage“

Remagen Die Stadt Remagen hat als Vermieter Geschäftsleuten ihre Ladenlokale gekündigt. Sie will sie künftig selbst nutzen. Der Verein „Lebendiger Marktplatz“ kritisiert diesen Vorgehen, das Fragen aufwerfe.

„Was ist los in Remagen?“ fragen Einzelhändler in der Römerstadt. In einem an den GA adressierten Brief des Vereins „Lebendiger Marktplatz“, der sich die Förderung von Kunst und Kultur in der historischen Kernstadt von Remagen, insbesondere auf dem Marktplatz verschrieben hat, weist Vorsitzende Stefanie Oberhaus darauf hin, dass es unverständlich sei, dass die Stadt als neue Eigentümerin von Ladenlokalen in der Passage zwischen Markt und dem „Platz an der Alten Post“ Einzelhändlern gekündigt hat. Hintergrund der Kündigung: Die Stadt will die Räume in Rathausnähe künftig selbst nutzen. Zwar könne man nachvollziehen, so Oberhaus, dass die Stadtverwaltung zusätzlichen Platzbedarf habe, deshalb jedoch drei Geschäftsleuten die Existenzgrundlage zu nehmen, werfe Fragen auf.