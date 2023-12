Platz für Wünsche Weihnachtsgruß von Remagener Pfarrer Heiko Marquardsen

Remagen · In seinem Weihnachtsgruß an die Leser des General-Anzeigers setzt sich Remagens katholischer Pfarrer Heiko Marquardsen mit dem Thema Wünsche auseinander. Noch nie sei sein persönlicher Wunschzettel zum Fest so groß gewesen wie jetzt.

24.12.2023 , 05:00 Uhr

Heiko Marquardsen, katholischer Pfarrer in Remagen Foto: ahr-foto

Von Heiko Marquardsen

„Was wünschst du dir zu Weihnachten?“ Das ist wahrscheinlich eine der meistgestellten Fragen der letzten Wochen. Entweder haben Sie in letzter Zeit Frage irgendjemand gestellt oder vielleicht wurde Ihnen die Frage selbst gestellt. Jedenfalls gehört die Frage doch ganz deutlich mit zu Weihnachten dazu. „Was wünschst du dir zu Weihnachten?“ Ich glaube, noch nie war mein persönlicher Weihnachtswunschzettel so groß wie in diesem Jahr.