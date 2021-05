Kostenpflichtiger Inhalt: Förderprogramm : Remagen will mehr aus römischem Erbe machen

Relikte der Römerzeit: Beim Hotelneubau in der Remagener Innenstadt stieß man 2017 auf diese Ruinen. Foto: Martin Gausmann

Remagen Die Stadt Remagen will mehr aus ihrem römischen Erbe machen. Mit Hilfe des Landes Rheinland-Pfalz könnte ihr das gelingen: Dank eines Förderprogramms könnten in den nächsten zehn Jahren etliche Millionen Euro fließen und so etwa ein Informationszentrum für den niedergermanischen Limes entstehen.