Erfolg für RheinAhrCampus Wissenschaftler erzielen Forschungserfolg im Kampf gegen Multiple Sklerose

Multiple Sklerose (MS) ist eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen bei jungen Erwachsenen. Prof. Dr. Heiko Neeb vom RheinAhrCampus Remagen ist an einem neuen Therapieansatz beteiligt, der darauf abzielt, nicht nur die Symptome der Krankheit zu behandeln, sondern deren Ursachen zu bekämpfen. Gemeinsam mit einem Team der University of California in San Francisco (USA) führte Neeb jetzt die weltweit erste Doppelblindstudie dazu durch. Die Studie wurde mittlerweile in den „Proceedings of the National Academy of Sciences“ publiziert, einem der angesehensten Wissenschaftsjournale weltweit.