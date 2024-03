Remagen: Einsätze der Feuerwehr „Von größeren Einsatzlagen verschont geblieben“

Ingo Wolf, Wehrleiter der Stadt Remagen, konnte einmal mehr mit der Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr in der Römerstadt zufrieden sein: 211-mal rückten die 190 aktiven Einsatzkräfte der insgesamt sechs Einheiten der Feuerwehr im vergangenen Jahr aus, um in Not geratenen Menschen zu helfen, um zu retten, zu bergen oder zu löschen. „Mit Blick auf die Vorjahre verzeichnen wir eine kleine Stagnation in der Zahl unserer Einsätze. Besonders wichtig aber ist, dass wir in 2023 von größeren Einsatzlagen verschont geblieben sind“, meinte der Feuerwehr-Chef bei der Wehrversammlung aller Einsatzkräfte, die diesmal in Unkelbach stattfand. Wolf: „Die Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften und guter vorbeugender Brandschutz sorgen glücklicherweise für immer weniger Brände.“ Dennoch werden die Rettungskräfte stark beansprucht. Nicht zuletzt technische Hilfeleistungen sind angestiegen, auch die Zahl der von Rauchwarnmeldern und Brandmeldeanlagen ausgelösten Fehlalarme. Wolf: „Oft ist es nur das angebrannte Essen auf dem Herd.“