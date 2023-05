Tag der offenen Tür Remagener Feuerwehr gibt Einblick in ihre Arbeit

Dass die von Wehrführer Ingo Wolf angeführte Freiwillige Feuerwehr trotz ihres hohen Alters von inzwischen 144 Jahren – damit ist sie die älteste Feuerwehr im gesamten Kreis Ahrweiler – kein bisschen von ihrem Elan verloren hat, zeigte sie kürzlich bei einem Tag der offenen Tür der für die Kernstadt zuständigen Einheit an der Feuerwache Am Römerhof. Geladen war dort zum großen Familienfest. Gleichzeitig boten die Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner einen Einblick in ihre Arbeit und präsentierten ihren Fahrzeugpark. Jede Menge Kurzweil war für die Besucher angesagt. Bei strahlendem Sonnenschein gab es großen Andrang. Beispielsweise an den ausgestellten Fahrzeugen der Wehr: Drehleiter, Hilfeleistungslöschfahrzeug, das Boot für die Menschenrettung am Rhein und der Wechsellader, der meist bei Verkehrsunfällen eingesetzt wird, konnten eingehend inspiziert werden. Auch konnten sich die vielen Besucher einen Überblick über die Leistungsstärke der Feuerwehr verschaffen: Ein in einer Übung simulierter Wohnungsbrand zeigte auf, dass schnelles und gezieltes Handeln ständig trainiert wird.