Laut Studie : Remagener Freibad muss für zwölf Millionen Euro saniert werden

Während der Saison zur warmen Jahreszeit ist das Remagener Freibad ein Besuchermagnet. Doch hat es eine Sanierung dringend nötig. Foto: ahr-foto

Remagen Das Freibad in Remagen hat eine Sanierung dringend nötig. Die Kosten dafür würden sich auf zwölf Millionen Euro belaufen. Das ergibt eine Studie, mit der sich jetzt der Bauausschuss befasste.



Von Victor Francke

Seit Jahren eine die Sanierung des am Rhein gelegenes Freizeitbads in Remagen Thema. Bislang scheiterte das ambitionierte Vorhaben an einer ausbleibenden Förderzusage. „Das bezahlen wir nicht mal gerade aus der Portokasse“, so Bürgermeister Björn Ingendahl (parteilos) in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses. Immerhin würde eine Modernisierung rund zwölf Millionen Euro kosten, wie eine Studie eines Hamburger Architektenbüros ergab. Ohne Hilfen von Bund und Land könnte die Stadt die angestrebte Modernisierung des in die Jahre gekommenen Bades nicht stemmen. Nun soll geprüft werden, ob es in der Förderlandschaft ein neues Denken gibt und Remagen in einem neuen Anlauf mit Zuschüssen rechnen kann. Schließlich gibt es aktuell im Kreis Ahrweiler lediglich im Brohltal sowie in Ahrweiler ein Schwimmbad – und das nur in den Sommermonaten.

Seit den 70er Jahren gibt es in Remagen das über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Freibad, das insbesondere dank der großen Wasserflächen und einer vorhandenen langen Rutschbahn in den Sommermonaten zu den gut besuchten Bädern in der Region zählt. Es gibt ein 50 Meter-Becken mit sechs Bahnen, ein Springerbecken mit einer Sprunganlage, ein Nichtschwimmerbecken mit Rutsche und ein Planschbecken.

Allerdings: „Altersbedingt treten vermehrt Fliesenschäden sowie Rohrbrüche und Defekte an Pumpen und Schiebern auf. Daher ist eine umfangreiche Sanierung der Becken und in der Folge auch der Anlagentechnik erforderlich geworden. Gleiches betrifft die vorhandenen sanitären Räumlichkeiten, die Umkleiden und den gesamten Eingangsbereich“, berichtete Ingendahl.

In einer Machbarkeitsstudie wurden nun alle für eine wirtschaftliche Modernisierung notwendigen Bau- und Anlagenteile bearbeitet. Nicht nur das: Auch ließ Ingendahl prüfen, ob mit einer Traglufthalle ein Ganzjahresbetrieb darstellbar wäre. Dies nicht zuletzt vor dem Hintergrund eines denkbaren Schulschwimmens, das derzeit im Kreis Ahrweiler – bis auf die Sommermonate – nirgendwo angeboten werden kann.

Traglufthalle unwirtschaftlich

Das Ergebnis ist jedoch ernüchternd: „Um die aktuellen energetischen Anforderungen an eine Gebäudehülle zu erfüllen, sind umfangreiche bauliche Maßnahmen notwendig“, so die Architekten. Wenn ein Winterbetrieb sinnvoll gewährleisten werden solle, sei die Konzeptionierung der Gesamtanlage dahingehend zu überdenken, ob eventuell ein Neubau eines Kombibades mit einem Außenbecken eher in Frage käme. Eine Traglufthalle sei wirtschaftlich nicht vertretbar.

Zu überlegen sei, das Becken zu verkleinern. Die vorhandene Wasserfläche sei mit 1984 Quadratmetern im Verhältnis zur Nutzerzahl viel zu groß. Im vergangenen Sommer gab es an einem Tag 3200 Besucher – das war der Spitzenwert in der Saison. „Unsere Berechnung ergibt eine maximale Besucherzahl von 551 Besuchern je Stunde gleichzeitig in den Becken. Bei elf Betriebsstunden können die Becken bei einem theoretischen, stündlichen Wechsel der Badegäste pro Tag 6.061 Besucher aufnehmen. Dann stünden immer noch 3,6 Quadratmeter pro Badegast zur Verfügung.“ Dieser Wert wird jedoch nach Auswertung der Besucherzahlenstatistik der Jahre 2009 bis 2022 nicht erreicht. Heißt: Das Wasserflächenangebot im Freibad Remagen ist (zu) groß bemessen.

Aber selbst wenn die vorhandenen Beckenstrukturen mit den damit verbundenen Wasser- und Heizkosten beibehalten würden, sind erhebliche Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Im Eingangsgebäude sind Setzungsrisse an einer Wand erkennbar, in den Umkleidebereichen und in den Sanitärbereichen gibt es ebenfalls Handlungsbedarf. Das Gebäude sei aus energetischer Sicht sanierungsbedürftig. Noch ungeklärt sei, woher die an vielen Stellen vorhandenen Setzungsrisse stammen, so die Architekten. Vermutet wird allerdings ein problematischer Baugrund, da bei vorherigen Baumaßnahmen im Zuge von Erdarbeiten Reste einer Müll- oder Schuttdeponie gefunden wurden.

Bad eigentlich zu groß

Das 50 Meter-Becken soll in Zukunft barrierefrei erreicht werden. Es soll eine Edelstahlverkleidung erhalten, sodass die Zeit der Fugen und abgeplatzten Fliesen der Vergangenheit angehören soll. Auch wenn das Bad eigentlich zu groß ist: Die äußeren Beckenabmessungen bleiben nach der groben Planung weitgehend erhalten. Jedoch: Die Pläne sehen vor, die Wassermengen geringer zu halten. Soll heißen: Die Beckentiefe soll verringert werden.

Die Wasserfläche des weiteren Beckens („Erlebnisbecken“) wird nach den Vorstellungen der Architekten um rund 300 Quadratmeter auf rund 700 Quadratmeter verkleinert. Auch hier ist eine Edelstahlwanne vorgesehen. Die Tiefe soll bei 0,90 bis 1,25 Metern liegen. Zur Attraktivitätssteigerung sind Sprudelliegen, Massagedüsen, Nackenschwaller oder auch Bodensprudler vorgesehen. Neu beschafft werden soll zudem die Rutschbahn, die – so die Planer – gar um eine „Breitrutsche“ ergänzt werden könne. Eine Änderung könnte es auch für das Springerbecken geben: Auch dieser Bereich soll in Edelstahl gehalten werden.