Traditionsverein ist aktiver denn je : Remagener Ruderer feiern 100-Jähriges

Remagen Auf eine lange Tradition blicken die Sportler der Rudergesellschaft Remagen zurück. Vor allem die Kriegsjahre und Kämpfe um die Brücke von Remagen hinterließen tiefe Spuren. Dennoch hat das Rudern in der Römerstadt bis heute überdauert – der Verein hat sein Engagement bis heute sogar ausgeweitet.

„Vier Kriegsjahre liegen hinter uns und vier weitere Jahre voll Kampf und Not. Nicht den Frieden brachten sie uns, sondern Umsturz und weiteren Hader.“ Das berichtete der erste Schriftführer der Remagener Rudergesellschaft im März 1922 und umriss damit die Stimmung großer Teile des Bürgertums Anfang der 1920er Jahre. Der Erste Weltkrieg war verloren, der Kaiser hatte abgedankt. Und mit der sich herausbildenden Republik mochten sich viele Menschen nur schwer anfreunden. So sahen auch die Ruderer aus der Römerstadt in einem Verein eine Möglichkeit, um mit Gleichgesinnten weiter alte Ideale zu pflegen. So kam es am 13. April 1922, vor 100 Jahren also, zur Gründung der Rudergesellschaft Remagen mit zunächst 36 Mitgliedern. Rudervereine aus Köln standen dabei Pate. Im Gründungsprotokoll ist verbrieft, der neue Verein möge eine Gemeinschaft sein, die der Pflege des Rudersports dient und die „am meisten eine Schule der strengen Zucht und Willensbildung ist, alte deutsche Art weiterzupflegen“. Der Remagener Hotelier Otto Caracciola und Bürgermeister Josef Froitzheim hatten zuvor einen Aufruf zur Teilnahme an der Gründungsversammlung im „Bergischen Hof“ gestartet.