Auf Druck des Landes Remagener Stadtrat beschließt deutliche Erhöhung der Grundsteuer

In diesen Tagen erreichen die Bürger an Rhein und Ahr oftmals Schreiben ihrer Kommunen, in denen Anhebungen von Steuern und Gebühren angekündigt werden. Wie berichtet, fordert das Land von den Städten und Gemeinden, dass die Hebesätze für die den Kommunen zufließenden Grund- und Gewerbesteuern bis zur Höhe der vom Land vorgegebenen Nivellierungssätze angepasst werden müssen. Zwingen kann man die Städte und Gemeinden dazu nicht, da ihnen eine kommunale Selbstverwaltung mit Finanz- und Planungshoheit zugesichert wird. Jedoch kann die Zahlung von Zuschüssen verweigert werden, wenn die Kommunen nach Auffassung des Landes nicht alle ihrer Einnahmemöglichkeiten ausschöpfen.