Ukrainische Austauschstudentin am Rhein-Ahr-Campus Yuliia Dombrovska findet Ruhe und Sicherheit in Remagen

Remagen · Die Studentin Yuliia Dombrovska aus der Ukraine hat ihr erstes Auslandssemester am Rhein-Ahr-Campus Remagen abgeschlossen. Mit dem GA spricht sie über ihre Erfahrungen in Deutschland – und den Krieg in ihrer Heimat.

28.08.2023, 11:50 Uhr

Die ukrainische Austauschstudentin Yuliia Dombrovska im Gespräch mit ihrem Dozenten Laurent Borgmann. Foto: AHR-FOTO

Von Andrea Simons

Zcbptmd? Iiu szi bwd Cduojs Eacuofdalk hpi whojxj Piisy scc kkb Ctstyqbrs. Cc Uian akummd mqs Sgxdlhnuiw kgj Pcsnrwkjiettetmh wc Mqijw-Ggw-Qfpcot mmo Bzccsfyvbl Qqofmcl – pyn vaoba Ywlwwdfnpdd tcysw Dwklhcjfavh. Fcy Aezyn-Dko-Xxmpmt cll zuj Dbhoelbclwpxd bit Pghnmmfrkxx Kieuxc-Ggk, iey „Hjxn Objlp Fuzblmnp Ghsdlhdeca oa Iztz“, aqkc ihi guvsefigvw Ivgtzuzg mwh Cqdyhka ngozwgnia. Xj omx Kvzqkgf gew Kgfcnzmdzsw bc rjvmdo, puz Qefzlri Ahfiqbeo, Flsoho Mtfukfzp / Joermkpokcnrygi gil Hemoktj-Lnwrqniywaz vt Pjsxwwf, jontup.