Sommersemesterstart mit 150 neuen Studierenden : Endlich wieder Leben am RheinAhrCampus

Endlich wieder Studenten am RheinAhrCampus in Remagen, wo wegen Corona lange Zeit auf viele Präsenzveranstaltungen verzichtet werden musste. Foto: Martin Gausmann

Remagen Rund 150 junge Menschen haben am ihre Hochschullaufbahn am RheinAhrCampus gestartet. Zu ersten Mal seit der Pandemie konnte die Hochschule ihre Erstsemester der Bachelor- und Masterstudiengänge wieder in Präsenz im Audimax begrüßen.

„Wir freuen uns sehr, sie hier in Präsenz begrüßen zu können. Leider ist ein Studium in Frieden und Freiheit für viele junge Menschen auf der Welt nicht möglich. Deshalb, genießen sie ihr Studium und seien sie gewiss, auch schlechte Phasen gehen vorbei“, so der Willkommensgruß des Vizepräsidenten der Hochschule Koblenz, Dietrich Holz am Montag in Remagen. Von den 150 neuen Studenten im Sommersemester seien 20 internationale Studierende aus neun Ländern, so eine MItteilung der Hochschule.

Auch Prodekan des Fachbereichs Mathematik und Technik, Jens Bongartz, hofft, dass langsam wieder ein „normales Hochschulleben“ an den Campus zurückkehrte. „Wir werden in den kommenden Tagen vier weitere Semester begrüßen, die bisher überwiegend nur in Online-Veranstaltungen waren“, so Bongartz.

Björn Ingendahl, der Bürgermeister der Stadt Remagen, riet den Studierenden viel Zeit am Campus zu verbringen, aber auch die Pausen zu nutzen. „Remagen möchte den Studierenden zumindest eine zweite Heimat bieten. Die zahlreichen Feste und Veranstaltungen bieten die Möglichkeit die rheinische Lebensart kennenzulernen“, so Ingendahl.

Hochschule mit drei Standorten

An der Hochschule Koblenz, zu der der Campus in Remagen gehört, haben sich zum Sommersemester an den drei Standorten in Koblenz, Remagen und Höhr-Grenzhausen insgesamt 726 Studierende neu eingeschrieben, davon 191 Fernstudierende. Von den neuen Studierenden beginnen 516 ihr Studium am RheinMoselCampus in Koblenz, 196 am RheinAhrCampus in Remagen und 14 am WesterWaldCampus in Höhr-Grenzhausen.

Am Standort in Koblenz wurden die Studenten vom neuen Präsidenten der Hochschule Koblenz, Karl Stoffel, in einer hybriden Erstsemesterbegrüßung, die live ins Internet übertragen wurde, begrüßt. Auch Stoffel setzte in seiner Ansprache einen Schwerpunkt darauf, dass nun wieder mehr Präsenz möglich sei: „Es gibt hier viele höhere Semester, die wie Sie auch jetzt erst den Campus entdecken können. Der persönliche Austausch untereinander und mit den Lehrenden machen ein Studium, machen das studentische Leben erst aus!“