Landeslehrerpreis : Landeslehrpreis für Sabine Weber vom RheinAhrCampus Remagen

Remagen Sabine Weber vom RheinAhrCampus Remagen erhält den Landeslehrpreis. Ihre Besonderheit: Sie führt die Studierenden kleinschrittig in die mathematische Denkweise ein.

Ausgezeichnete Dozentin will Lerninhalte begreifbar machen

Sabine Weber begann nach dem zweiten Staatsexamen in Mathematik und Physik in Wuppertal 2001 ihre Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Campus in Remagen. Sie möchte, dass die Studierenden die Lehrinhalte „begreifen“: „Daher erstelle ich mithilfe unserer Werkstatt dreidimensionale Modelle zum Anfassen, beispielsweise mit dem 3D-Drucker. Zur Visualisierung habe ich darüber hinaus zahlreiche 3D-Grafiken programmiert, die die Studierenden zu Hause nutzen können.“ Mit situativen Lernangeboten führt sie diese an Arbeitsweise und Lerntempo an der Hochschule heran. Dazu bearbeitet sie Musterlösungen mit Beweisen kleinschrittig auf. Das helfe Studierenden gerade in den ersten Studienjahren, gut in die mathematische Denkweise einzusteigen.