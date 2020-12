Kunstaktion zu Weihnachten : Künstlerin aus Unkelbach designt Kleid aus Tannengrün

Unkelbach Keine Chance dem Corona-Blues. Die Unkelbacher Künstlerin Jacqueline Obam Obam hat ein Kleid aus Tannengrün geschaffen, das als prachtvoller Baumersatz vor ihrem Haus für alle leuchtet.

Sie ist eine energiegeladene Frau und steckt für gewöhnlich mit ihrer guten Laune andere an. Aber in diesen dunkelsten Tagen im Jahr, gepaart mit den neuen Corona-Infektionszahlen, fühlte sich Jacqueline, genannt Jacky, Obam Obam bedrückt. „Weihnachten ist jetzt so traurig“, sagt sie. Die Modedesignerin, oft von weitem schon an ihrer bunten voluminösen Haartracht zu erkennen, sorgte auf ihre Art für Abhilfe. Sie schuf ein Kleid aus Tannengrün, das als prachtvoller Baumersatz vor ihrem Haus für alle leuchtet.