Lebendiger Marktplatz in Remagen : Rock auf Remagens mediterraner Piazza

Die Gruppe Rewinder spielt auf dem Marktplatz in Remagen. Foto: Martin Gausmann

Remagen Die Band Rewinder spielte zum Auftakt des „Lebendigen Marktplatzes“ in Remagen unterm Blätterdach der majestätischen Winterlinden. Mehr als 600 Gäste bevölkerten den Platz vor dem alten Rathaus.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Volker Jost

Bereits zum zwölften Mal sorgte der Verein „Lebendiger Marktplatz Remagen“ am Samstagabend dafür, dass der Marktplatz seiner Bestimmung als Treffpunkt für alle Generationen gerecht wurde. Mehr als 600 Gäste bevölkerten den Platz vor dem alten Rathaus und erlebten einen stimmungsvollen Abend unterm Blätterdach der majestätischen Winterlinden.

Die sechsköpfige Gruppe „Rewinder“ spielte krachenden Hardrock aus den 1980er Jahren und nostalgische Balladen von Iron Maiden, Motörhead und Deep Purple. Schon der Auftakt mit „Here I go again“ von Whitesnake riss das Publikum in seinen Bann und zog es zurück in eine Zeit, in der die Musik noch mit jeder Menge Kreativität, Sound und Vielfalt gelebt wurde.

Die rund um den Marktplatz verteilten Gastronomen verwandelten mit vereinten Kräften Remagens „gute Stube“ in ein stimmungsvolles Freiluft-Restaurant nach Art einer mediterranen Piazza mit einem breiten Angebot an Speisen und Getränken, das von asiatischen Wok-Gerichten über italienische Pasta bis zu deutscher Hausmannskost reichte. Die „Weinmanufactur“ Franz Sebastian aus Rech an der Ahr kredenzte dazu Weine mit Namen wie „Flut im Ahrtal“ oder „Schachmatt“. Mit viel Engagement hatte der neue Vorstand mit der Vorsitzenden Stefanie Oberhaus, ihrer Stellvertreterin Alexandra Buzea, Schatzmeisterin Diana Rick und den Beisitzern Jürgen Peckart, Ricarda Reinecke und Rudolf Kluth das Auftaktkonzert organisiert. Hatte der Baubetriebshof der Stadt vor der Bühne doch einen Tanzboden aufgebaut, der allerdings schon bald nicht mehr ausreichte. Denn nach Einbruch der Dunkelheit versetzte nicht nur eine farbenfrohe Beleuchtung den Marktplatz in eine geradezu magische Stimmung, es strömten auch zahllose Gäste von der Rheinuferpromenade in die Innenstadt.

Eine „Hutsammlung“ während der Veranstaltung trug zur Finanzierung der auftretenden Bands bei, dafür wurde auf Eintrittsgelder zu verzichten. Ohnehin, so die Vorsitzende Stefanie Oberhaus, würde es ohne die finanzielle Unterstützung der mittlerweile 86 Mitglieder und zahlreicher Sponsoren keinen „Lebendigen Marktplatz“ geben.