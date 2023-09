Neues Programm der RheinKULTURmeile Schaufenster für Kultur in der Region

Ein volles Programm für Freunde der Musik und Unterhaltung bietet auch die Remagener „Kulturwerkstatt“ in den kommenden Monaten. Den Auftakt machen am Samstag, 23. September, ab 19 Uhr „Violets & Roses". Die Künstlergruppe um den Sinziger Christian Schuldt hat sich mit ihrer umwerfenden Show in die Herzen der Menschen in der Region gespielt. Den Travestiekünstlern ist der Spaß an ihrer Sache deutlich anzumerken, wenn am „Kleidchen" von „Christina Sentiaca" die Naht platzt oder das „Phantom der Oper" über die Bühne schwebt. Und „Tina Turner" wird gewiss auch wieder dabei sein.