Semesterstart in Remagen : Über 400 neue Studenten am Rhein-Ahr-Campus

Präsident Karl Stoffel begrüßt die neuen Studierenden am Rhein Ahr Campus in Remagen. Foto: ahr-foto

Remagen Präsident Karl Stoffel freut sich, dass es am Rhein-Ahr-Campus der Hochschule Koblenz in diesem Semester wieder zu mehr Präsenzveranstaltungen und somit echten Begegnungen kommt. Dennoch wird es im Winter eine einmonatige Umstellung auf Online-Lehre geben. Grund ist die Energiekrise

Punkt neun Uhr begrüßt Karl Stoffel am Montag die 417 neuen Erstsemester-Studenten im Audimax in Remagen. Der Präsident der Hochschule Koblenz, zu der der Remagener Rhein-Ahr-Campus gehört, verweist darauf, dass er selbst noch recht neu sei, quasi erst im „zweiten Semester“. Doch er ist bestens vorbereitet und kann den neuen Studierenden einen genauen Ausblick auf den Willkommenstag und vor allem auch auf die folgenden Wochen geben. „Schon im letzten Semester wollten wir wieder voll mit Präsenzunterricht starten. Da hat es noch an einigen Stellen gehakt. Aber es ist ein tolles Erlebnis, jetzt endlich wieder volle Räume zu sehen“, so der Leiter der Hochschule. Das solle auch in den nächsten Wochen so bleiben und echte Begegnungen in den Seminarräumen zwischen Lernenden und Lehrenden ermöglicht werden.

Aber eine weitere Unterbrechung nach Corona, auch der Energiepreiskrise geschuldet, werde es dann von Anfang Dezember bis Anfang Januar geben. „Da werden wir wieder auf eine Online-Lehre umstellen, und wir haben ja schon bewiesen, dass wir das können“, so Stoffel weiter. Damit trägt die Hochschule zum vorgeschrieben Ziel bei, 15 Prozent an Energiekosten einzusparen. Einen ganz praktischen Tipp hatte er für die Studenten der beiden Richtungen Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie Mathematik und Technik dann auch noch im Gepäck: „Gucken Sie nicht erst am ersten Weihnachtsfeiertag in die Bücher. Gucken sie jetzt schon mal rein.“

Auch rief er die Studierenden auf, sich in einem der vielen Hochschulgremien zu engagieren. Teile davon, Allgemeiner Studierendenausschuss, Studenten-Parlament und Fachreferate stellten sich dann auch auf der Bühne des Audimax vor. Ein Vertreter des Studentenparlaments erklärte mithilfe eines kleinen Erklär-Videos die Funktionen der verschiedenen Gremien. Und vor allem machten er und sein Team Lust auf die vielen Uniaktivitäten, jenseits von Büffeln und Pauken. So locken die insgesamt 2 800 Studenten in Remagen nicht nur „Ersti“-Party oder -Olympiade, sondern im Sommer auch eine Poolparty, die studentenbetriebene Kneipe „Baracke“, Beachvolleyball-Turniere, Absolventenball und sogar Ski- und Surffreizeiten.

Erste Kontakte im Vorkurs geknüpft

Veronika Dornes (r.) und ihre neuen Kommilitonen am Rhein-Ahr-Campus. Foto: Raphaela Sabel

Veronika Dornes, 18 Jahre, freut sich jetzt schon auf das vielfältige Angebot. Auf jeden Fall will sie während ihrer Studienzeit im Fach Medizintechnik aber auch ins Ausland. Auf ihr Wunschfach ist sie durch einen interaktiven Test bei Study-Check gekommen, aber vor allem auch durch Freunde der älteren Schwester, die selbst in Remagen studiert haben. Dornes kommt aus Bonn und wird dort auch erst mal bei den Eltern wohnen bleiben, „schon um Geld zu sparen“. Aber in der Baracke will sie bald vorbeischauen und auch sonst aktiv am Studentenleben teilhaben. Die ersten Kontakte jedenfalls hat sie schon im mathematisch-technischen Vorkurs knüpfen können. Dornes Motivation sind nicht nur die guten Aussichten auf dem Arbeitsmarkt in diesem Bereich. Sie kann sich schon ganz konkret vorstellen, einmal in der Wirtschaft zu arbeiten und beispielsweise „medizinische Geräte zu reparieren oder neu zu programmieren“.