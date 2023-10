Bei Müllsammelaktion Freiwillige Helfer finden Knochen an der Ahrmündung

Freiwillige Helfer haben am Sonntagvormittag im Zuge einer Müllsammelaktion im Naturschutzgebiet an der Ahrmündung in den Rhein bei Kripp menschliche Überreste gefunden. Zunächst herrschte Unsicherheit darüber, ob es sich tatsächlich um menschliche Knochen handelte, doch der Fund eines Unterkieferknochens erhärtete den Verdacht, berichtet Organisator Lars Boes auf Anfrage unserer Zeitung. „Nach und nach kam ein nahezu komplettes menschliches Skelett zutage. Wir haben natürlich sofort die Polizei verständigt“, so Boes weiter. Diese habe die Überreste mitgenommen. Die zuständige Polizeiinspektion Remagen bestätigte den Fund indirekt, wollte sich zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht äußern.