Interkommunale Zusammenarbeit Sinzig und Remagen gehen bei Stadtwerken gemeinsamen Weg

Dass die Wasser- und Abwasserversorgung in die Hände der Stadtwerke überführt und nicht einem privaten Anbieter überlassen werden soll, wurde in beiden Stadträten begrüßt. „Eine solche Lösung, etwa einem Großkonzern das Management der Stadtwerke zu übertragen, wurde eine klare Absage erteilt. Wer Hunderte von Stadtwerken weltweit kontrolliert, kann die örtlichen Verhältnisse überhaupt nicht so gut kennen und berücksichtigen wie ein von den Städten selbst geführter Versorger“, so das Remagener Ratsmitglied der Grünen, Frank Bliss. Sein Fraktionskollege Antonio Lopez ergänzte: „Unser Votum für gemeinsame Stadtwerke mit Sinzig ist auch ein politisches. Wir wollen die gute Zusammenarbeit mit unserer Nachbarstadt verstärken und was kann besser dazugehören als die lebenswichtige Wasserversorgung und Abwasserentsorgung.“ Bereits im kommenden Jahr sollen die Stadtwerke Sinzig die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in Remagen übernehmen. 2026 könnte es dann zur offiziellen Gründung eines neuen Stadtwerkes kommen.