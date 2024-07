Prozess geht weiter Richterin beim Prozess um Geldautomaten-Sprengung in Sinzig auf der Zeugenbank

Sinzig · Das Landgericht in Koblenz beschäftigt sich weiterhin mit der Frage, ob ein 41-Jähriger an einem Einbruch in eine Kfz-Werkstatt und der Sprengung eines Geldautomaten beteiligt war. Nun sollte eine Expertin aus einem anderen Fall Licht ins Dunkel bringen.

23.07.2024 , 18:00 Uhr

Am Landgericht Koblenz geht die Verhandlung um eine Geldautomatensprengung in Sinzig und einen Einbruch in Remagen weiter. Foto: AHR-FOTO

Von Juliane Hornstein Redakteurin Vorgebirge