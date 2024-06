Open Day am Rhein-Ahr-Campus in Remagen So geht Zukunft: praxisorientiert und fächerübergreifend

„So geht Zukunft“, hieß es im und am Rhein-Ahr-Campus der Hochschule Koblenz in Remagen. Einen Tag lang bot die mit Ausgleichsmitteln des Bundes geschaffene Hochschule in der Römerstadt am Rhein tiefe Einblicke in ihr bemerkenswertes Angebot. So erhielten Schüler, Eltern, Auszubildende oder auch Lehrer eine Orientierungshilfe und Informationen zu den Fächerangeboten aller Fachbereiche der Hochschule Koblenz. Die Resonanz war eindrucksvoll: am Freitag herrschte am Campus reges Treiben. So manchem konnten Wege und Perspektiven aufgezeigt werden, wie es nach Schule, Ausbildung und Studium weitergehen und welches Studienfach passgenau sein kann. Zudem gab es Aufklärung darüber, wie man sich überhaupt um einen Studienplatz bewirbt, wie ein Auslandssemester aussieht und welche Berufe sich hinter den einzelnen Studiengängen verstecken.