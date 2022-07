Neue Aufgabe : Stadt Remagen blitzt Temposünder künftig selbst

Remagen Die Stadt Remagen plant, Temposünder künftig selbst zu blitzen. Normalerweise ist die Polizei dafür zuständig.

Die Städte Remagen und Bad Bresig wollen Raser in Eigenregie stellen. Nun regt sich Widerspruch in den Reihen der FDP: Nur die Polizei soll auch künftig Jagd auf Temposünder machen dürfen.

Bad Breisig und Remagen planen, mit einer mobilen Blitzanlage gegen Temposünder vorzugehen. Mindestens neun Messungen sollen pro Woche durchgeführt werden, was – so die Berechnungen der beiden Kommunen – mit Einnahmen von geschätzten 330.000 Euro verbunden sein soll.

Zweckverband mit Bad Breisig

Vier neue Vollzeitstellen

Zunächst soll ein Fahrzeug mit mobiler Blitzertechnik angeschafft werden, da dies insbesondere für kleinere und schmal ausgebaute Straßen besser geeignet sei. „Damit wäre es möglich, das Tempo häufiger zu kontrollieren, als die Polizei es kann – auch in den Ortsteilen und nicht nur auf der B9“, argumentierte Ingendahl. Zudem werde die Verkehrssicherheit erhöht, denn auf Dauer würden sich wohl mehr Autofahrer an die geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen halten.

SPD befürchtet „Abzocke“

Gegen die Pläne sprach sich Peter Wyborny (parteilos) aus, denn er befürchtete einen Einstieg in flächendeckendes Tempo 30 in der ganzen Stadt. Hans Metternich (SPD) sah die Gefahr, dass die hohen jährlichen Kosten eine Eigendynamik entwickeln und am Ende zur „Abzocke“ der Autofahrer führen könnten, um das Geld wieder hereinzuholen. Christina Steinhausen (FDP) äußerte ebenfalls ihre Skepsis, denn die Sicherheit werde durch Blitzer nicht erhöht und die Verwaltung mit vier zusätzlichen Stellen aufgebläht. Frank Bliss (Grüne) führte als positive Effekte weniger Lärmemissionen in Wohngebieten an, und Wilfried Humpert (Freie Bürgerliste) hofft auf einen positiven Einfluss auf das Fahrverhalten, wenn Tempoverstöße auch sanktioniert würden.