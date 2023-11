Titelverteidigung in Mailand Gänsehaut, wenn am Schluss für sie die Hymne spielt

Beide tanzten früher in Formationen in der Ersten Bundesliga, Ralf war mit dem 1. TC Ludwigsburg sogar dreimal Weltmeister im Standard-Formationstanz. „Zehn Jahre habe ich ziemlich intensiv getanzt, dann ein paar Jahre weniger und dann wieder angefangen, als ich das Alter für den Seniorenbereich erreicht hatte“, resümiert der gebürtige Stuttgarter, der mit 40 Jahren aus dem Süden ins Rheinland kam. Am Niederrhein, in Brühl und Troisdorf haben sie vorher gewohnt. Stella Lämmermaier stammt aus Frankfurt und lebte in Mülheim, als sie 2006 ihren heutigen Ehemann bei einem Turnier in Ludwigsburg kennenlernte.