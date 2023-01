Steuererhöhung in Remagen : Stadt verschickt im Februar Bescheide an Grundstückseigentümer

Hiobsbotschaft aus dem Rathaus: Alle Grundstückseigentümer in Remagen werden im Februar die neuen Abgabenbescheide per Post erhalten – und dann mehr zahlen müssen. Foto: ahr-foto

Remagen Die Stadt Remagen verschickt im Februar die neuen Abgabenbescheide an Grundstückseigentümer. Diese müssen nun mehr zahlen. Hintergrund sind veränderte Orientierungsgrößen des Landes.

In Rheinland-Pfalz ist mit Beginn des Jahres 2023 ein neues Finanzierungsmodell für die Kommunen in Kraft getreten. Ende 2022 hatte das Land den neuen kommunalen Finanzausgleich beschlossen. „Kernstück dieser Neuerungen ist insbesondere die Erhöhung der sogenannten Nivellierungssätze für die Hebesätze der Grundsteuer sowie der Gewerbesteuer“, berichtete Remagens Stadtkämmerer und Büroleiter Marc Göttlicher. Grundsteuer müssen alle Eigentümer von Grundstücken zahlen, unabhängig ob diese bebaut oder unbebaut sind. In der Regel legen Eigentümer von Mietwohnungen die zu leistende Grundsteuern als Nebenkosten auf die Mieter um. Die Folge: Von der Höhe der Grundsteuer sind sowohl die Haus- und Wohnungseigentümer als auch die Mieter betroffen.

Remagen hat seit 2014 einen Hebesatz für die Grundsteuer B in Höhe von 365 Prozentpunkten und entsprach damit den bisherigen Nivellierungssätzen des Landes. Der neue Nivellierungssatz für die Grundsteuer B liegt um 100 Prozentpunkte höher und beträgt damit 465. „Remagen hätte mit einer entsprechenden Erhöhung zwar über 580 000 Euro mehr einnehmen können. Es ist gleichzeitig aber auch ein Betrag, der unsere Bürger in dieser Höhe zusätzlich belastet hätte. Und das in einer Zeit, in der ohnehin alles teurer geworden ist“, so Bürgermeister Ingendahl, der nach eigenem Bekunden nur wenig Verständnis für die aktuelle Entscheidung der Landesregierung aufbringen kann.