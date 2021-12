Biografie von Karl-Heinz Güttes : Stifter aus Oberwinter legt seine Erinnerungen vor

Remagen Karl-Heinz Güttes aus Oberwinter hat in seinem Leben viel bewegt. Unter anderem gründete er einst eine Jugendhilfe-Stiftung. Nun veröffentlicht er seine Biografie. Der Titel lautet „Vom Penning zum Stifter“.

Wenn er aus seinem Leben erzählt, hört Karl-Heinz Güttes oft: „Das muss man unbedingt festhalten.“ Manche schürfen weiter, wollen alles erfahren. „Von der Nabelschnur bis zum heutigen Tag“, scherzt er, der nach einem Jahr „strengster Arbeit“ nun seine an Lokalkolorit reiche Biografie vorlegt: „Vom Penning zum Stifter“, erzählt von Karl-Heinz Güttes und aufgezeichnet von Journalist Stephan Lüke. Der Untertitel lautet: „Unser Leben und meine Erinnerungen an Rolandseck und die Welt“.

Denn sein Leben teilt Güttes, 1941 in Bad Godesberg geboren, in Rolandseck groß geworden und dann in Oberwinter lebend, mit Ehefrau Hildegard, seit sie sich an Weiberfastnacht 1969 kennenlernten. Polterabend wurde auf der Terrasse des Bahnhofs Rolandseck gefeiert, mit „Bahnhofsretter“ Johannes Wasmuth unter den Gästen, und die Goldene Hochzeit ebenfalls. Das Ja-Wort gaben sie sich an einem historisch nicht minder bedeutsamen Ort, auf der Insel Nonnenwerth. 1984 waren sie das Prinzenpaar in Oberwinter, wo sie auch 55 Jahre lang einen Weinhandel betrieben.