Tierheim Remagen Tierische Senioren auf dem Abstellgleis

Der Begriff „Seniorenresidenz“ bezieht sich bisher meist auf Einrichtungen für Menschen. Dass das Tierheim Remagen sich aktuell aber ebenfalls als solche fühlt, liegt an der Hundeabteilung. „Zurzeit häuft sich die Abgabe alter Hunde im Tierheim, und es befinden sich aktuell zehn Hunde-Opis in der Obhut des Tierheims Remagen – vor Ort oder in Pflegestellen. Nur drei sind deutlich jünger als zehn Jahre“, berichtet Claus-Peter Krah, Vorsitzender des Vereins Tierheim und Tierschutzverein Kreis Ahrweiler: „Vor fünf Jahren hatten wir fast keine Hunde-Senioren. Jetzt sind fast alle Hunde hier Senioren.“ Das Problem: Wegen ihres hohen Alters besteht für diese Tiere kaum noch Hoffnung auf ein dauerhaftes liebevolles Zuhause bis ans Lebensende. Dabei sind sie nicht minder liebenswert als jüngere Artgenossen, wie ein Blick in so manche Box und noch mehr in manches Hundegesicht beweist.