Tierschutzverein Remagen feiert 70. Geburtstag „Zu viele Schnauzen für zu wenig Hände, die Tierheime sind am Ende“

An 365 Tagen sind sie jeweils 24 Stunden „für alle Felle“ im Einsatz: die Helfer des Tierschutzvereins im Kreis Ahrweiler. Und das seit mittlerweile 70 Jahren. Nun wurde Geburtstag gefeiert. In Remagens Nachbarstadt Sinzig waren große und kleine Zwei- und Vierbeiner zum Fest geladen. Das war nicht nur niedlicher Pfötchen-Kram, denn das Tierheim und den Tierschutz plagen so manche Sorgen. Zwar gibt es Finanzierungshilfen durch die Städte und Gemeinden im Kreis, durch Spenden und Mitgliedsbeiträge – doch die auf den Schultern der Verantwortlichen lastenden Gewichte haben ein besorgniserregendes Ausmaß erreicht. Deutschlands Tierschutz-Präsident Thomas Schröder zum GA: „Die Tiere in unseren Tierheimen werden immer mehr und sie bleiben immer länger.“