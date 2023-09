Planungen in Remagen Natürliche Klimaanlage für die Innenstadt

Die Stadt Remagen will kräftig in den Klimaschutz investieren. Im Haupt- und Finanzausschuss der Römerstadt wurden nun die Weichen hierzu gestellt. So will die Stadt am Rhein insbesondere vom Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) profitieren. Das Programm wurde vom Land aufgelegt. Jede Kommune erhält dazu - gemessen an der Einwohnerzahl - einen bestimmten Betrag. In Remagen sind es 29 Euro pro Kopf. Zweckbestimmung: Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen. Insgesamt erhält die Römerstadt hierfür eine halbe Million Euro. Gedacht ist sogar an ein Mini-Wäldchen in der Innenstadt.