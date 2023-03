Kommunalpolitik stellt Pläne für Tourismus vor So soll der Limes in Remagen mehr Touristen locken

Das aufgelegte Kulturprogramm soll sich von klassischen Konzerten bis hin zu Kleinkunstdarbietungen erstrecken. Roberto Capitoni („Italiener leben länger“), Konrad Beikircher („Das rheinische Universum“) , Jürgen Becker, die Springmaus oder Dave Davies werden in der Rheinhalle auftreten. In der Innenstadt wird es in den nächsten Wochen und Monaten wieder den Lebens-Kunst-Markt, den Jakobsmarkt mit seinen mehr als 200 Verkaufsständen geben. Für den Herbst ist wieder ein Weinfest geplant und für Dezember natürlich wieder ein Weihnachtsmarkt. Wirtschaftsförderer Marc Bors wies im Ausschuss aber noch auf weitere Open-Air-Veranstaltungen in Remagen hin: Trödel-Märkte im April, Mai, August und September sollen an den Rhein locken, es wird sowohl im Mai als auch im Oktober einen Genuss-Markt geben, die erfolgreiche Veranstaltungsserie „Lebendiger Marktplatz“ wird im August gleich vier Mal ihre Fortsetzung finden. Im Stadtteil Oberwinter wird zudem im September zu einem „Marktgeflüster“ eingeladen.