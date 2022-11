Hilfe, wenn der Föhn spinnt : Tüftler an Rhein und Ahr retten defekte Geräte

Reparatur-Termine

Am Montag, 7. November, wird von 15 bis 17 Uhr im „Haus der Begegnung“ in Bad Breisig, Zugang über den Modulkindergarten, repariert und bei Laptop, Smartphone und Navi unterstützt. Am Dienstag, 8. November, hat das Reparatur-Café Brohltal von 16 bis 19 Uhr bei Kaffee und Kuchen in der Bausenberghalle Niederzissen geöffnet. Termine unter ☏ 0 26 36/64 82; E-Mail: repcafe-niederzissen@web.de. Das Remagener Reparaturcafé öffnet am Dienstag, 8. November, zwischen 15.30 und 17 Uhr in der Kulturwerkstatt, Kirchstraße 5. Infos unter ☏ 0160/25 84 32 5.