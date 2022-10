Tourismus am Mittelrhein : Überdimensionaler Bilderrahmen als neue Attraktion in Remagen und Bad Breisig

Remagen / Bad Breisig Zehn überdimensionierte Bilderrahmen hat die Kooperationsinitiative „Mitten am Rhein“ zwischen Bonn und Koblenz aufgestellt. Auch in Remagen und Bad Breisig sind nun die neuen touristischen Attraktionen, die zu einem Selfie der besonderen Art einladen, zu finden.

In Remagen bietet seit dem vergangenen Sommer ein überdimensionaler Bilderrahmen einen ganz besonderen Panorama-Blick über das Mittelrheintal und damit Wanderern oder Fahrradfahrern einen ansprechenden Hintergrund für ein Erinnerungsfoto oder -selfie. Über dem Rahmen ist der Name des Projekts zu lesen: „Mitten am Rhein“. Mit der Anschaffung und Aufstellung einheitlicher, überdimensionaler Bilderrahmen an exponierten Stellen hat der gleichnamige Kooperationsverbund neue touristische Anziehungspunkte in der Region zwischen Bonn und Koblenz geschaffen.

Ziel: Touristische Aufwertung der Kommunen und Sichtbarmachung der Kooperation

Gefördert wurde das Projekt im Rahmen der Zukunftsinitiative „Starke Kommunen – Starkes Land“, die 90 Prozent der Kosten übernommen hat, wie Projektmanagerin Alessa Strubel erklärt. Nur zehn Prozent, „ein geringer Eigenanteil“ also, sei bei den Kommunen selbst angefallen. „Mit der Aktion wollen wir vor allem eine touristische Aufwertung der Kommunen erzielen, aber auch unsere Kooperationsinitiative Mitten am Rhein nach außen sichtbar machen“, so Strubel weiter. Die Initiative käme bisher „sehr gut an“ und Strubel und ihr Team hätten schon etliche Bilder von Besuchern zugesendet bekommen.

An zehn Orten entlangs des Stroms stehen bereits die kupferfarbenen Rahmen. Die genauen Standorte findet man über die Webseite www.mitten-am-rhein.de. In Bendorf und Urmitz verzögert sich die Aufstellung noch etwas, auch aufgrund komplexer Genehmigungsverfahren, gerade wenn die Rahmen in direkter Rheinnähe geplant sind. Im Kreis Ahrweiler ist der gerahmte Ausblick seit Herbst dieses Jahres nicht nur in Remagen, sondern auch an der Fichtelhütte in Bad Breisig zu genießen. Bereits seit Juli dieses Jahres steht das metergroße Viereck in Höhenlage von Remagen, auf der Rheinterrasse des Ringhotels Haus Oberwinter. Ein Stopp am Bilderrahmen lässt sich hier auch gut mit einer Wanderung auf dem RheinBurgenWeg verbinden, für den es unmittelbar am Hotel einen Zustieg gibt.