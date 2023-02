Prävention der Polizei zahlt sich aus : Zahl der Unfälle mit Kindern in Remagen nimmt ab

Unfälle in Bad Godesberg : Unfälle von Senioren lassen Frage nach Fahrtüchtigkeit aufkommen Die Häufung von spektakulären Unfällen älterer Menschen in Bad Godesberg lässt erneut Fragen nach einem „Senioren-TÜV“ aufkommen. Was sagen die Bonner Polizei und der ADAC dazu?