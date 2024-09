26-Jährige gerät in den Gegenverkehr Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf der B9 bei Remagen

Zwei Menschen sind am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall auf der B9 in Remagen schwer verletzt worden. Eine 26-jährige Autofahrerin sei gegen 8.25 Uhr an der Nordeinfahrt in Höhe der Apollinariskirche aus ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr geraten und mit einem ihr entgegenkommenden 42-jährigen Autofahrer kollidiert, sagte ein Sprecher der Polizei Remagen. Beide wurden nach Angaben der Polizei in ihren Autos eingeklemmt.