Pendlerverkehr auf der B9 : Unkelsteinbrücke bei Remagen wird Ende 2024 abgerissen

Remagen Bereits Ende 2024 wird die Unkelsteinbrücke bei Remagen, über die zweispurig die Bundesstraße 9 führt, abgerissen. Ein Neubau an gleicher Stelle soll ab 2025 entstehen.

Bereits im Jahr 2021 wurde bekannt, dass es um den Zustand vieler Brücken in Deutschland schlecht stehe. Das Bundesamt für Straßenwesen attestierte gut jeder zehnten Brücke in Deutschland gravierende Mängel. In Rheinland Pflalz führt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in regelmäßigen Abtänden Bauwerkskontrollen durch.