Zeugen gesucht : Maskierte Männer versuchen Geldautomaten in Mayen zu sprengen

Mayen/Remagen In Mayen sollen am Montag drei Unbekannte versucht haben, einen Geldautomaten zu sprengen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu den Unbekannten oder zum Tathergang machen können.

In Mayen sollen bislang unbekannte Täter am Montag in den frühen Morgenstunden gegen 4.15 Uhr versucht haben, einen Geldautomaten zu sprengen. Wie die Polizei mitteilte, sollen drei maskierte Männer die Tür des Kauflands, in dessen Räumlichkeiten sich der Geldautomat befindet, mithilfe einer Ramme aufgebrochen haben.