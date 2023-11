SPD-Kreisparteitag in Remagen Vom SPD-Spitzenkandidaten gibt’s Schelte für die Landrätin

Was die Finanzlage des Kreises anbetrifft, so ging Schmitt mit der Landrätin ebenfalls hart ins Gericht: Sie solle in ihrem eigenen Haus ihre Hausaufgaben machen. „Hier war man bisher in manchen Bereichen bis heute nicht mal in der Lage, Anträge in Millionenhöhe an das Land zu stellen. Im Ergebnis bedeutet das für unseren Kreis, dass wir allein im Bereich der Schulen bisher knapp 1,8 Millionen Euro Zinsen gezahlt haben, die mit einer zeitnahen Antragstellung deutlich niedriger ausgefallen wären und die wir besser in die Ausstattung unserer Schulen gesteckt hätten.“