Ortsbürgermeister- und Ortsvorsteherwahl im Kreis Ahrweiler Manchmal machten vier Stimmen den Unterschied

Spannende Duelle im Kampf um die Wählergunst lieferten sich die kommunalpolitischen Akteure an der Rheinschiene. In einigen Ortsbezirken kam es zu Kopf-an-Kopf-Rennen. Beispielsweise in Remagen oder auch in Koisdorf. Auch an der Mittelahr gibt es einige neue Ortsbürgermeister.